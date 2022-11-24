 4 قتلى و17 جريحا جراء قصف مسيرات تركية لمناطق قسد شمال غربي الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بسقوط أربعة قتلى و13 جريحا جراء قصف المسيرات التركية مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السوري شمال غربي الحسكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورجح المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، ارتفاع عدد الضحايا بسبب الحالة الخطيرة لبعض الجرحى.