مقتل وإصابة 12 من طالبان في غارة للقوات الأفغانية

لقي 8 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم، في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية، بضواحي مدينة "تارين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان".

كما أصيب 4 مسلحين آخرين في الغارة، بينما كان يجتمع عدد من أعضاء حركة طالبان في المنطقة.

من جانبها، لم تعلق الحركة على هذه الأنباء حتى الآن.