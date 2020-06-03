17 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 9522 وفاة ، مضيفة أنها سجلت 70 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58685 إصابة.

وأشارت الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 31 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 25 شخصًا بعد تعافيهم.