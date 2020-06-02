بلجيكا تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 98 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 19 حالة وفاة .

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 58.615 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9505 وفيات.