الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لإعادة فتح طرق مؤدية لمدينة تعز جنوب غرب اليمن

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، مليشيات الحوثي لقبول إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال جروندبرج -في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "من الضروري أن تتيح الهدنة التخفيف من معاناة سكان تعز"، مذّكرا بأن حرية تنقل سكانها مقوّض منذ زمن.