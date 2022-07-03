الدفاع الروسية تُعلن اكتمال تطويق ليسيتشانسك والقوات الأوكرانية الموجودة هناك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة وحدات العدو المحاصرة هناك.