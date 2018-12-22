مقتل 6 وإصابة 13 إثر تفجير سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في مقديشيو

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين في انفجار سيارة مفخخة، اليوم السبت، في حاجز أمني قرب القصر الرئاسي بمقديشيو.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأنه تم سماع دوي انفجار سيارة ملغومة في وسط مقديشو،مشيرة إلى سماع دوي انفجار آخر بالقرب من موقع انفجار السيارة الملغومة.