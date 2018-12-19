صرح مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، بأن محافظة إدلب هي أكبر التهديدات في الوقت الحالي، ولا يجب السماح بأن تتحول إلى "ملاذ آمن" للإرهابيين.

نقلًا عن سبوتنيك