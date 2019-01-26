أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل على تشديد الخناق المالي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة: "ستستخدم الولايات المتحدة أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لضمان توافق التعاملات التجارية لحكومة فنزويلا مع هذا الاعتراف (اعتراف واشنطن بالمعارض غوايدو رئيسا لفنزويلا) بما في ذلك التعاملات التي تشمل المشروعات المملوكة للدولة والاحتياطيات الدولية".

لكن بيان الوزارة لم يصل إلى حد إعلان تجميد أصول وحسابات فنزويلا في الولايات المتحدة.وكانت واشنطن قد اعترفت يوم الأربعاء بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وجاء هذا الإعلان مع تكثيف واشنطن حملتها للإطاحة بمادورو الاشتراكي من السلطة.وبدأ مادورو فترة رئاسية ثانية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها العام الماضي ومازال يحظى بدعم القوات المسلحة الفنزويلية.