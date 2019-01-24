السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي
آخر تحديث GMT16:06:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي

العرب اليوم -

العرب اليوم - السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي

الصحافية الإيرانية المعتقلة في الولايات المتحدة مرضية هاشمي
واشنطن - العرب اليوم

أفرجت السلطات الأميركية عن الصحافية الإيرانية المعتقلة في الولايات المتحدة مرضية هاشمي، بعد مثولها للشهادة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن. وتم احتجاز مرضية هاشمي التي تعمل مذيعة في تلفزيون "برس" الإيراني، كشاهدة بعد وصولها إلى مطار "سانت لويس" الأميركي منذ عشرة أيام، فيما لم توجه إليها أي تهمة.

وقال عابد أيوب، المحامي في الجمعية الأميركية العربية لمناهضة التمييز، وهي المجموعة التي كانت على اتصال مع عائلة هاشمي، إن الجميع يشعر بالارتياح بعد الإفراج عن هاشمي، ولكن هناك قلق وغضب شديدان بسبب الطريقة التي تم فيها التعامل مع القضية.

وأضاف أيوب إن مرضية هاشمي، التي ولدت في الولايات المتحدة الأميركية باسم ميلاني فرانكلين، كانت تقدم شهادتها في قضية سرية، لم يتم الكشف عنها. وكانت هاشمي قد توجهت إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصوير وثائقي عن حركة Black Lives Matter . ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على الحادثة .

قد يهمك أيضاً :

روني يشكر السلطات الأميركية لحسن تعاملها معه بعد ضبطه "سكران"

اتصال طوارئ عن وجود قنبلة يتسبب في إخلاء جامعة جنوب تكساس

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي



أخبار ذات صلة

GMT 17:31 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوي
العرب اليوم - الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوي

GMT 11:01 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء

GMT 10:59 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

GMT 10:56 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

GMT 10:53 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي السلطات الأميركية تفرج عن الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا طويلًا من الشيفون باللون الوردي

ويلوغبي تتألق في حفل "جوائز التلفزيون الوطني"

لندن ـ كاتيا حداد

تألق عدد من نجوم ونجمات الشاشة الفضية عندما ظهروا في حفل جوائز التلفزيون الوطني لعام 2019 في مسرح O2 Arena يوم الثلاثاء في لندن , وحضر الحفل التلفزيوني هولي ويلوغبي ، سوزانا ريد ، ميشيل كيغان ، روشيل هيومز ، إميلي أتاك ، جاك فينشام ، داني داير وسارة جاين دان من ، والتقطوا بعض الصور على السجادة الحمراء. وفاز كل من أنتوني ماكبارتلين و ديكلان دونيلي  بجائزة أفضل مقدم ترفيه تلفزيوني للمرة الثامنة عشر ، وحصل مسلسل "بودي جارد" أو الحارس الشخصي على جائزه أفضل عمل درامي ، وكان أفضل أداء درامي للنجم ريتشارد مادن. وبدت المذيعة هولي ويلوغبي ، والبالغة 37 عامًا ، في إطلالة مثيرة خلال الحفل , عندما ارتدت فستانًا طويلًا من الشيفون و باللون الوردي ،وكشفت تنورة هولي في لمحة بسيطة عن سيقانها المثقولة، وصففت المذيعة…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:30 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

دينا رضا توضّح أهمية استخدام الليزر في تجديد خلايا البشرة
العرب اليوم - دينا رضا توضّح أهمية استخدام الليزر في تجديد خلايا البشرة

GMT 09:17 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

افتتاح فندق فريد في الصين يشبه سفينة الفضاء
العرب اليوم - افتتاح فندق فريد في الصين يشبه سفينة الفضاء

GMT 07:17 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا
العرب اليوم - منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا

GMT 03:26 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

كيم جونغ أون يبدي ارتياحه لموقف الرئيس الأميركي
العرب اليوم - كيم جونغ أون يبدي ارتياحه لموقف الرئيس الأميركي

GMT 14:52 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

تصاعُد التوترات في واشنطن بعد اعتقال صحافية "برس تي في"
العرب اليوم - تصاعُد التوترات في واشنطن بعد اعتقال صحافية "برس تي في"

GMT 05:19 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

فيكتوريا بيكهام تستعرض جسدها الممشوق في ملابس رياضية
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تستعرض جسدها الممشوق في ملابس رياضية

GMT 05:05 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

فنادق شاطئية يمكنك الاستمتاع لها في دبي
العرب اليوم - فنادق شاطئية يمكنك الاستمتاع لها في دبي

GMT 10:08 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

زوجان يصمّمان منزلًا صديقًا للبيئة مع ميزانية متواضعة
العرب اليوم - زوجان يصمّمان منزلًا صديقًا للبيئة مع ميزانية متواضعة

GMT 05:40 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

بوتين يريد التوصل الى معاهدة سلام مع اليابان
العرب اليوم - بوتين يريد التوصل الى معاهدة سلام مع اليابان

GMT 02:37 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

خطأ لمذيع مصري على الهواء يتسبب في ردود فعل غاضبة
العرب اليوم - خطأ لمذيع مصري على الهواء يتسبب في ردود فعل غاضبة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:55 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

الظهور الأول لزوجة ولي العهد السعودي منذ توليه مهام منصبه
العرب اليوم - الظهور الأول لزوجة ولي العهد السعودي منذ توليه مهام منصبه

GMT 12:58 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له معه مع منى فاروق
العرب اليوم - محمد رمضان ينشر صورة جديدة له معه مع منى فاروق

GMT 19:06 2014 الخميس ,06 شباط / فبراير

مدينة "غرداية" جوهرة الجزائر العميقة وسياحة لا تنتهي
العرب اليوم - مدينة "غرداية" جوهرة الجزائر العميقة وسياحة لا تنتهي

GMT 08:21 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

سالي فؤاد تُؤكّد أنّ حَمَاتها لها الفضل الأوَّل في تعليمها الطهو
العرب اليوم - سالي فؤاد تُؤكّد أنّ حَمَاتها لها الفضل الأوَّل في تعليمها الطهو

GMT 18:34 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

محافظ "صلاح الدين" ينجو من محاولة اغتيال
العرب اليوم - محافظ "صلاح الدين" ينجو من محاولة اغتيال

GMT 20:41 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

البحرين تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
العرب اليوم - البحرين تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

GMT 20:36 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

مبادرة جميلة من شباب بني يزقن في مدينة غرداية
العرب اليوم - مبادرة جميلة من شباب بني يزقن في مدينة غرداية

GMT 19:06 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو

محمد عبد الظاهر يسير على الشعر الصوفي الحديث
العرب اليوم - محمد عبد الظاهر يسير على الشعر الصوفي الحديث

GMT 04:52 2017 الخميس ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

أرقام صادمة تكشف طرق موغابي في تدمير اقتصاد زيمبابوي
العرب اليوم - أرقام صادمة تكشف طرق موغابي في تدمير اقتصاد زيمبابوي

GMT 11:16 2016 السبت ,27 آب / أغسطس

نادي "برشلونة" يضم حارس هولندا ياسبر سيليسين
العرب اليوم - نادي "برشلونة" يضم حارس هولندا ياسبر سيليسين

GMT 02:51 2014 الأربعاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

التحقيق مع مدير مدرسة "الطالب المقتول" جنوب جدة
العرب اليوم - التحقيق مع مدير مدرسة "الطالب المقتول" جنوب جدة

GMT 20:47 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

انقطاع الطريق بين البلاكات وكاب سيراط في سجنان
العرب اليوم - انقطاع الطريق بين البلاكات وكاب سيراط في سجنان

GMT 00:27 2016 الأحد ,04 أيلول / سبتمبر

أم بريطانية تحول ابنها صاحب الـ11 عامًا إلى قاتل تابع لـ "داعش"
العرب اليوم - أم بريطانية تحول ابنها صاحب الـ11 عامًا إلى قاتل تابع لـ "داعش"

GMT 21:43 2015 الخميس ,04 حزيران / يونيو

منطقة شبهار الحرة في إيران تنتظر رفع العقوبات الدولية
العرب اليوم - منطقة شبهار الحرة في إيران تنتظر رفع العقوبات الدولية

GMT 15:29 2014 الخميس ,04 كانون الأول / ديسمبر

تطوير كاميرا تستطيع التقاط 100 مليار صورة في الثانية
العرب اليوم - تطوير كاميرا تستطيع التقاط 100 مليار صورة في الثانية

GMT 19:53 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

محمد صلاح ينشر صورة له مع خالد النبوي على "إنستغرام"
العرب اليوم - محمد صلاح ينشر صورة له مع خالد النبوي على "إنستغرام"

GMT 02:05 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

الفنانة الجزائرية كاميليا ورد تسحر جمهورها بإطلالة جريئة
العرب اليوم - الفنانة الجزائرية كاميليا ورد تسحر جمهورها بإطلالة جريئة

GMT 17:04 2014 الإثنين ,22 أيلول / سبتمبر

الأردن ينفي اكتشاف كميات من الذهب يعود للعصر الروماني
العرب اليوم - الأردن ينفي اكتشاف كميات من الذهب يعود للعصر الروماني

GMT 09:20 2017 الخميس ,13 تموز / يوليو

مكياج شانيل Les Beiges لصيف 2017 مثالي لمنحك إطلالة طبيعية
العرب اليوم - مكياج شانيل Les Beiges لصيف 2017 مثالي لمنحك إطلالة طبيعية

GMT 02:12 2015 الأحد ,12 إبريل / نيسان

شوارع مدينة مراكش تستقبل السياح العرب خلال فصل الصيف
العرب اليوم - شوارع مدينة مراكش تستقبل السياح العرب خلال فصل الصيف

GMT 01:45 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس

المندوب الأميركي للتجارة يكشف عن اتفاق مع المكسيك
العرب اليوم - المندوب الأميركي للتجارة يكشف عن اتفاق مع المكسيك

GMT 02:12 2018 الجمعة ,03 آب / أغسطس

تعرفي علي الصفات التي يجب توافرها فى مواليد برج الأسد
العرب اليوم - تعرفي علي الصفات التي يجب توافرها فى مواليد برج الأسد

GMT 05:39 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير

سهيل المزروعي يتوقع توازن في أسواق النفط العالمي
العرب اليوم - سهيل المزروعي يتوقع توازن في أسواق النفط العالمي

GMT 13:11 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد الفجل للحد من زيادة الوزن
العرب اليوم - فوائد الفجل للحد من زيادة الوزن

GMT 07:33 2017 الأحد ,26 آذار/ مارس

مدونة "الأثاث الداخلي" تُطلق عالما من المغامرة في الديكور المنزلي
العرب اليوم - مدونة "الأثاث الداخلي" تُطلق عالما من المغامرة في الديكور المنزلي

GMT 15:21 2014 الجمعة ,14 آذار/ مارس

سد الدويرة: مسطح مائي هام للري و النشاطات المائية الجزائرية
العرب اليوم - سد الدويرة: مسطح مائي هام للري و النشاطات المائية الجزائرية

GMT 02:55 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

ريتا أورا تتألّق في فستان أحمر مثير عند الصدر 
العرب اليوم - ريتا أورا تتألّق في فستان أحمر مثير عند الصدر 

GMT 00:56 2015 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

الحبوب الكاملة تسبب انتفاخًا في البطن وتساعد على عملية الإخراج
العرب اليوم - الحبوب الكاملة تسبب انتفاخًا في البطن وتساعد على عملية الإخراج
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab