السيسي يبحث في برلين مع شتاينماير زيادة الاستثمارات في مصر

يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع نظيره الألماني الدكتور فرانك فلاتر شتاينماير ورئيس البرلمان فولفجانج شويبله إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين ورجال الاعمال الألمان سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية في مصر