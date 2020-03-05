قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جايمس جيفري، الخميس، إن شراء أنقرة منظومة "أس-400" الروسية يثير قلق واشنطن في وقت نبحث فيه دعم تركيا بإدلب.



وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن تضغط على الأوروبيين للمساهمة في التوصل لاتفاق جيد فيما يتعلق بسوريا.