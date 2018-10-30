أطلقت السلطات الإماراتية سراح الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المتهم في مزاعم تجسس مقابل كفالة مالية.

وكان هيدجيز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام البريطانية، ممنوعا من مغادرة الإمارات بقرار من السلطات منذ الخامس من مايو/ أيار الماضي ليقضي في حوالي ستة أشهر في البلاد للتحقيق في اتهامات بالتجسس.

ورغم نفيه الاتهامات الموجهة إليه بالتجسس، أمرت السلطات في الإمارات بمنعه من السفر خارج الإمارات حتى موعد الجلسة المقبلة للقضية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وصادرت جواز سفره.

وأُجبر الأكاديمي البريطاني، 31 سنة، على ارتداء سوار مراقبة إليكترونية، كشرط لإطلاق سراحه مع تحذيره من أن إزالته قد تعيده إلى السجن.