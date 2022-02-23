طائرات F_16 العراقية توجه ضربة موجعة لداعش في كركوك

تستمر القطعات الامنية بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية. وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك. حيث تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة الى المكان المستهدف، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه العملية.