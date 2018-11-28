المجلس الفيدرالي يكشف سبب الاستفزاز الأوكراني في البحر الأسود

قال عضو المجلس الفيدرالي الروسي فرانس كليتسيفيتش إن الاسفزاز في مضيق كيرتش منظم من أجل إلغاء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، المقرر إجراؤه على هامش قمة العشرين.

وقد صرح كلينتسيفيتش: "في الواقع، فقد كان هذا أيضا هدف بعض القوى في الولايات المتحدة، التي دفعت كييف إلى تنظيم الاستفزاز الأخير في بحر آزوف، لذلك أريد أن أقول: أيها السيد ترامب، لا تبتلع الطعم".

نقلًأ عن سبوتنيك