نشوب حريق فى مبنى بالحى التجارى بوسط بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية إن حريقا نشب في الحي التجاري بوسط بيروت اليوم الثلاثاء وذكرت قناة الجديد أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء وكان قد اندلع حريق في مرفأ بيروت ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.