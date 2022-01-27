أردوغان يقول إن الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا مطلع فبراير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن نظيره الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ سيصل تركيا مطلع فبراير المقبل. وقال أردوغان إن زيارة هرتسوغ "قد تفتح.. صفحة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية".