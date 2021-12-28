سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أفاد شهود الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن صوت الانفجار ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات المسلحين. وأشارت الوكالة إلى أن تفجير العبوات الناسفة تم في مزارع العب بمنطقة دوما في ريف دمشق.