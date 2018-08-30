الجيش اليمني يفرض سيطرته على ميمنة منطقة مران ‏معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية



أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على ميمنة ‏منطقة مران معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبد ‏الملك الحوثي .‏

وقال مصدر عسكري يمني، "إن وقوات من اللواء ‏الثالث عروبة فرضت السيطرة على ميمنة مران ‏وصولا إلى مشارف حجة ،مضيفاً أن ثلاثة من القيادات الميدانية ‏للمليشيا لقوا مصرعهم في معارك مع الجيش ‏الوطني بمران".‏

وأوضح المصدر في تصريح نقله موقع "سبتمبر" ‏التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن القيادات صلاح ‏محمد ‏جعدار وصلاح محمد علي بداش وأحمد ‏يحيى ‏النعماني قتلوا في مواجهات ضارية مع ‏قوات اللواء ‏الثالث عروبة في منطقة مران.‏

وفي ذات السياق شن الجيش اليمني قصفاً مدفعيًا ‏طال ‏تعزيزات للمليشيا الحوثية الانقلابية كانت في طريقها ‏لتعزيز ‏عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان ‏وذلك ‏بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي.‏

وأشار المصدر إلى أن القصف والغارات أسفرت ‏عن ‏مصرع العشرات من ‏المليشيا الانقلابية، ‏وتدمير عدد كبير من الآليات والمعدات ‏القتالية ‏التابعة لها.‏