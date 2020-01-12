﻿وزير خارجية إسرائيل يؤجل زيارته إلى دبي

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تأجيل زيارة مقررة له إلى دبي منتصف الشهر الجاري.

وبحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية فإنه "بسبب التوترات الأمنية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أجل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارته إلى دبي".



وذكرت القناة أن "زيارة كاتس التي كانت من المفترض أن تكون في منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض "إكسبو 2020" الذي من المقرر أن تحضره إسرائيل، ستكون كأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي لأول مرة منذ عشرين عاما".



وتستعد إسرائيل للمشاركة في "معرض إكسبو 2020" في إمارة دبي في مسعى لأن يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.



وأشارت القناة إلى أن "زيارة كاتس إلى دبي كانت تهدف أيضا إلى عقد اجتماعات سياسية لغرض تعزيز اتفاقيات اللاحرب مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والحكومة الأمريكية".



يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قام بزيارة أبو ظبي في يوليو من العام الماضي. وتركزت الزيارة في الأساس على تطوير العلاقات بين إسرائيل والإمارات في مجالات عدة، كما عرض كاتس مجددا مبادرة إقامة "سكة حديد" تربط بين إسرائيل ودول الخليج.