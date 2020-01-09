إسرائيل تبعث برسالة إلى سكان الشرق الأوسط

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة إلى سكان الشرق الأوسط، تحدث فيها عن "تغيرات جذرية" تمر بها المنطقة.وفي مستهل الرسالة المسجلة المنشورة، اليوم الخميس، على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، وطرح كاتس السلام باللغة العربية على سكان الشرق الأوسط، ثم ذكر أن تلك التغيرات المزعومة تطال على وجه الخصوص مواقف سكان المنطقة تجاه إسرائيلوقال الوزير إن عددا متزايدا من سكان الشرق الأوسط يدركون أن إسرائيل "ليست عدوا لهم بل، بالعكس حليف

يتمتع بالاستقرار وبإمكان جميع دول المنطقة الاستفادة من إقامة الشراكة معه".ولفت كاتس إلى أن هذا التغيير "ملموس جدا" في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرب كثير من المتابعين "من المغرب إلى العراق ومن سوريا إلى اليمن" عن "مواقف إيجابية" تجاه إسرائيل و"يتطلعون بفارغ الصبر إلى اليوم الذي سيحل فيه السلام معها"، مشيرا إلى أن عدد متابعي صفحة "إسرائيل بالعربية" في "فيسبوك" بلغ مؤخرا مليون شخص.ووصف الوزير إسرائيل بأنها "دولة مبتكرة وثقافة نابضة ومجتمع متعدد الأطياف يعيش فيه جنبا إلى جنب يهود وعرب بتناغم واحترام متبادل"، وأعرب عن "احترام" الدولة العبرية للثقافة العربية، قائلا: "يدينا ممدودة للسلام الذي سيحقق الازدهار لجميع شعوب المنطقة".وتبذل حكومة إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملموسة بغية تطبيع العلاقات مع دول الخليج في وجه "الخصم المشترك" إيران. وحققت تل أبيب نتائج ملحوظة في هذا المجال، متمثلة على وجه الخصوص بمشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات دولية مقامة في دول عربية منها الإمارات، وأكبرها معرض "إكسبو 2020" في دبي.