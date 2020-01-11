رئيس أوكرانيا يؤكد ننتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويض

أعلن رئيس أوكرانيا يقول إنه يتوقع تحقيقا كاملا من إيران في حادث الطائرة , وأكد نتوقع اعترافا كاملا بالذنب وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة و ننتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويض.