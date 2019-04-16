اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين
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اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين

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العرب اليوم - اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين

اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى
غزة - العرب اليوم

سيطر فريق إطفائيي المسجد الأقصى المبارك، مساء الاثنين، على حريق نشب في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وعرضت قناة الأقصى الفضائية، مقطع فيديو لحريق، قالت إنه في غرفة الحراس الخارجية على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى.

وقال مصدر في الأوقاف الإسلامية الفلسطينيى: إن الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح.

ويقع المصلى المرواني تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

 

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اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين



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اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين اندلاع حريق داخل المسجد الأقصى المبارك الاثنين



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