كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفا و590 إصابة.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.