كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، وحالة وفاة واحدة .

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11.541 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 272 حالة وفاة .