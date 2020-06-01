كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألفا

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم /الاثنين/ أن عدد الإصابات زاد 35 حالة جديدة حتى منتصف ليلة يوم أمس لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد 11503 بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 271 بزيادة حالة واحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سلطات الحجر الصحي عززت من إجراءات توخيها للحذر بعد اكتشاف حالات الإصابة بكورونا من بين أتباع كنائس في إنتشون وآنيانج وكونبو التي تقع بجوار العاصمة مباشرة تحسبا من انتقال العدوى داخل العاصمة وضواحيها.

وفي مدينتي آنيانج وكونبو في إقليم كيونغكي المجاور للعاصمة، اتضح إصابة 9 من القساوسة وأسرهم الذين زاروا جزيرة جيجو في رحلة جماعية مما أدى لإصدار أوامر بإغلاق 12 كنيسة وحظر التجمع.

وفي إنتشون التي تقع في غرب سول مباشرة، اكتشفت 18 حالة من الإصابة في كنيسة أجرت طقوسا دينية جماعية يوم 28 من الشهر الماضي.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 17 حالة إلى 10422 حالة، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 810 أشخاص.