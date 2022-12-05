انفجار سيارة في القامشلي السورية

أفاد مراسلنا بانفجار سيارة لهيئة التربية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا صباح اليوم الاثنين. ووقع الهجوم بالقرب من الهيئة ("مدرسة العروبة" سابقا) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفا إصابات، حسب المعلومات الأولية.