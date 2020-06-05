الإمارات تتبرع باختبارات للكشف عن كورونا تكفي لنصف مليون شخص

أعلنت الإمارات الخميس، عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "أدوات الاختبار تكفي لفحص 500 ألف شخص".

ويأتي التبرع دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

وقدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19"، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمسّ الحاجة إليها.

المصدر: "وكالات إماراتية"