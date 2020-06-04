المكسيك تسجل 1092 وفاة جديدة بكورونا منذ الثلاثاء

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، الأربعاء، تسجيل 1092 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو عدد قياسي من الوفيات اليومية المرتبطة بالوباء منذ بداية الجائحة.

وكشفت السلطات الصحية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 101238 حالة معروفة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11729 حالة.

وكانت السلطات قد حذرت سابقا من أن العدد الحقيقي للمصابين والمتوفين يمكن أن يتجاوز هذه الأرقام.

المصدر: رويترز