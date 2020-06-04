الولايات المتحدة تسجّل 24,955 إصابة بيفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 24,955 إصابة جديدة و 1,045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 1,827,425 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 106,202 حالة وفاة.