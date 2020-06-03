ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكونغو إلى 611 مصابًا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 611 مصابًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء و 20 حالة وفاة منذ انتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي داخل البلاد.