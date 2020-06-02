تايلاند تسجل حالتي وفاة جديدتين وإصابة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن شخصين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، اتاوسين ويسانيوتين، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 3083، بينها 58 حالة وفاة، وتماثل 2966 مصابا للشفاء.

المصدر: رويترز