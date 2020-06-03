المكسيك تسجل 3891 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 470 وفاة.

وذكرت السلطات الصحية المكسيكية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 97326 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10637.