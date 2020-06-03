المكسيك تسجل ارتفاعا قياسيا في الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية المكسيكية عن تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

وسجلت السلطات المكسيكية 3891 إصابة جديدة، يوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97326 حالة.

بالإضافة إلى ذلك سجلت المكسيك 470 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 10637 حالة.

يذكر أن المكسيك شهدت تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك، مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات يوم الثلاثاء 26 مايو، حين بلغ عدد الوفيات 501 حالة.

وتخطت حصيلة الضحايا عتبة الـ 10 آلاف شخص يوم الاثنين 1 يونيو.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

المصدر: رويترز