مصر والإمارات تؤكدان قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين

أكدت مصر والإمارات على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصية عملية التنسيق السياسي بينهما.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، بشأن اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين مصر والإمارات على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد اليوم، أنه تم تبادل الآراء بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، ومنها تداعيات جائحة كورونا.

وشدد الجانبان، وفقًا للبيان، على أهمية تبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة والتصدي لها، وكذا أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما باعتبار أن ذلك يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.