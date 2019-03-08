مقتل 7 مدنيين بقصف إرهابي وانفجار لغم في ريفي حلب وحماة

قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، في إحدى بلدات ريف حماة الشمالي في سوريا، جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية، وفق ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة في تصريح لمراسل "سانا" بأن لغما أرضيا من مخلفات الإرهابيين انفجر في فناء منزل بمدينة طيبة الإمام تقيم فيه أسرة مهجرة بفعل الإرهاب من قرية الفانات بعد إضرام النار بالقرب من المكان المزروع فيه، ما تسبب بمقتل أربعة أطفال (أعمارهم 5، 7، 12، 16 عاما) وأمهم، وإصابة والدهم بجروح.

ولقي أكثر من 20 مدنيا حتفهم يوم 24 فبراير الماضي، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة وادي العذيب في ريف سلمية بمدينة حماة.

وأفادت الوكالة بأن مدنييْن قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح، اليوم الخميس أيضا، نتيجة "اعتداء المجموعات الإرهابية" بخمس قذائف صاروخية على قرية المالكية في ريف حلب الجنوبي.

وذكر مراسل "سانا" أن الجرحى نقلوا إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، لافتا إلى وقوع أضرار مادية في منازل السكان وممتلكاتهم