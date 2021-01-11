غورباتشوف يقدم اقتراحا لروسيا والولايات المتحدة الأميركية

دعا الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، روسيا والولايات المتحدة بعد تسلم جو بايدن السلطة، إلى تجديد إعلانهما حول عدم السعي للتفوق العسكري، وضمان عدم نشوب حرب نووية.وقال غورباتشوف في حوار مع وكالة "نوفوستي" إنه مع وصول الإدارة الجديدة لبايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، يتعين على روسيا تجديد اقتراحها لتأكيد الصيغة الخاصة بعدم جواز الحرب النووية، والتي تم تكريسها في إعلان عقب نتائج القمة السوفيتية الأميركية في جنيف.

وأشار الزعيم السوفيتي السابق إلى أن نتائج اجتماعه الأول في جنيف مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان، الذي عقد في عام 1985، لا تزال ذات صلة وذات أهمية.وقد اتفق الطرفان آنذاك وأعلنا في بيان مشترك أن "الحرب النووية مرفوضة ولا منتصر فيها، ولن يسعى أي طرف إلى التفوق العسكري" وقال غورباتشوف إن "روسيا عرضت مؤخرا على الولايات المتحدة تجديد تأكيد هذه الصيغة، والآن تأتي إدارة جديدة، وسيكون من المفيد تجديد هذا الاقتراح".