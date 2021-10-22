قتلى وجرحى ومفقودون جراء انفجار وحريق في مصنع بمقاطعة ريازان الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب وفقد آخرون جراء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو وأكدت الوزارة أن الحادث الذي وقع في مصنع "إيلاستيك" اليوم الجمعة خلف، حسب المعطيات الأولية، سبعة قتلى و10 جرحى، فيما لا يزال الغموض يلف مصير تسعة أشخاص آخرين ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر في أجهزة الطوارئ توضيحها أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن اندلع نتيجة للانفجار.