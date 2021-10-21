انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى ويلحق دماراً هائلاً بمطعم في الصين
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انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى ويلحق دماراً هائلاً بمطعم في الصين

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العرب اليوم - انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى ويلحق دماراً هائلاً بمطعم في الصين

قتلى وجرحى إثر انفجار مطعم في الصين
بكين - العرب اليوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 33 آخرون في انفجار غاز في مطعم في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، حسبما ذكرت إدارة منطقة خبينغ في بيان.وقع الانفجار، يوم الخميس الساعة 8.20 بالتوقيت المحلي (3.20 بتوقيت موسكو)، في منطقة خبينج.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر عدد من المباني بشدة جراء الانفجار، ودمرت ثلاثة طوابق بالكامل في أحد المباني، كما تضررت سيارات في الشارع. عملية البحث والإنقاذ جارية.

وفقًا لجدول العمل المنشور على الإنترنت، يفتح المطعم يوميًا الساعة 12.00 (7:00 بتوقيت موسكو)، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك أشخاص في الداخل وقت الانفجار.أرسلت إدارة الإطفاء في المدينة أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. كان المطعم يقع في مبنى على تقاطع شارعين، نتيجة الانفجار، تضررت جميع أبنية المنطقة.

أفاد تلفزيون الصين المركزي أنه كان يتم إصلاح خطوط أنابيب الغاز في المنطقة، مساء الأربعاء، وتم تعليق إمدادات الغاز إلى المطعم واستؤنفت فقط صباح الخميس. لم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات حول الأسباب المحتملة للانفجار وما إذا كان يتعلق بأعمال الإصلاح، والتحقيق مستمر.

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انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى ويلحق دماراً هائلاً بمطعم في الصين انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى ويلحق دماراً هائلاً بمطعم في الصين



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