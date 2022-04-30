اندلاع حريق في أقدس مرقد شيعي في إيران

ذكرت مصادرنا أن حريقا اندلع أمس الجمعة في المجمع الذي يضم أكثر المراقد الشيعية تقديسا في إيران ولكن تم إخماده بسرعة، ولم يصب أحد وذكر تقرير أن النيران اشتعلت في إحدى ماكينات التنظيف، التي كانت في ساحة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد. وسرعان ما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدت النيران.