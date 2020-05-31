المكسيك تسجل أكثر من 87 ألف إصابة بفيروس كورونا و9779 وفاة

سجلت المكسيك 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت و364 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87512 في حين بلغت الوفيات 9779 وفقا لمعلومات نشرتها السلطات الصحية.

ويأتي ذلك بعد أيام من تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي. كما شهدت البلاد مستويات قياسية في أعداد المصابين الجدد خلال الأسبوع الأخير.

وكشف إحصاء لوكالة "رويترز" يوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 50 ألف حالة، وأن الإصابات اقتربت من مليون إصابة.

وأوضح الإحصاء أن 50105 أشخاص توفوا بالفيروس في أمريكا اللاتينية، بينما وصل عدد الإصابات إلى 976425، مشيرا إلى أن البرازيل تسجل أكثر من نصف هذه الوفيات والإصابات.

وأضافت الوكالة أن البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.