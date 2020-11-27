رئيس البرازيل يرفض استخدام لقاح كورونا
آخر تحديث GMT06:59:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس البرازيل يرفض استخدام لقاح كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس البرازيل يرفض استخدام لقاح كورونا

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
برازليا - العرب اليوم

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه لن يأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا يعد ذلك أحدث سلسلة التصريحات التي أدلى بها للتعبير عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس. وأضاف بولسونارو في تصريحات بثت مباشرة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي أنه من غير المرجح أن يطلب الكونجرس من البرازيليين أخذ لقاح. وتأتي البرازيل في المركز الثاني في تسجيل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم.

وهون بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة رغم إصابته بالفيروس في يوليو/ تموز. وعبر الرئيس البرازيلي عن تشككه بشأن فاعلية استخدام الكمامات في دلالة على عدم وجود أدلة قاطعة تذكر على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس. وقال مرارا وتكرارا إن البرازيليين لن يكونوا مطالبين بالحصول على التطعيم عندما يصبح لقاح كورونا متاحا على نطاق واسع وفي أكتوبر/ تشرين الأول قال مازحا على تويتر إن التطيعم سيكون مطلوبا فقط لكلبه.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس البرازيل يرفض استخدام لقاح كورونا رئيس البرازيل يرفض استخدام لقاح كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 03:07 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

البرلمان الأوروبي يضغط لفرض عقوبات على تركيا كانون الأول المقبل
العرب اليوم - البرلمان الأوروبي يضغط لفرض عقوبات على تركيا كانون الأول المقبل

GMT 03:00 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش الإثيوبي يغلق إحدى الطرق الرئيسية المؤدية للسودان
العرب اليوم - الجيش الإثيوبي يغلق إحدى الطرق الرئيسية المؤدية للسودان

GMT 02:22 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الخارجية الفلسطيني يصرح مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن
العرب اليوم - وزير الخارجية الفلسطيني يصرح مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن

GMT 01:11 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

السجن والطرد لإمام مسجد في فرنسا بسبب "الإشادة بالإرهاب"
العرب اليوم - السجن والطرد لإمام مسجد في فرنسا بسبب "الإشادة بالإرهاب"

GMT 00:57 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة يتفقون على عقد جلسة في غدامس
العرب اليوم - أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة يتفقون على عقد جلسة في غدامس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أطلت بواحدة من علامة "رالف لورين" تميّزت بألوانها الصاخبة

طُرق تنسيق "البدلة " بـ"التاي داي" بأسلوب جينيفر لوبيز

القاهرة ـ العرب اليوم

فرضت صيحة الـsweatsuit  - البدلة الرياضية - نفسها بقوّة خلال فترة العزل المنزلي في موسم الشتاء الماضي كما عادت نقشة التاي داي Tie-Dye بمزيج ألوانها المميّز لتزيّن الأزياء، أما النجمة جينيفير لوبيز فكررت تنسيق ال sweatsuit بنقشة التاي داي في عدد من إطلالاتها فبدت في كل مرّة عصريةّ، إليكن طرق تنسيق صيحة الـ sweatsuit نقشة التاي داي بأسلوب جينيفر لوبيز العصري: في أحدث إطلالة لها، إنتقلت جي لو إلى نيويورك برفقة عائلتها لقضاء العطلة. وللمناسبة قامت بتنسيق  الـ sweatsuit بنقشة التاي داي بدرجة ألوان الزهري الفاتح مع المعطف الفرو الميدي باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء شتويّ من ماركة UGG. وأنهت لوبيز الإطلالة بكمامة زهرية مزيّنة بالترتر كما حملت بيدها حقيبة كبيرة جلدية فيما نرى جينفير لوبيز على المسرح أو على السجادة الحمراء وهي متألقة بإطلالات جري...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:34 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان
العرب اليوم - حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان

GMT 02:47 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020

GMT 03:15 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها

GMT 03:11 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن
العرب اليوم - فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن

GMT 02:18 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص
العرب اليوم - شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:43 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

سعر ومواصفات "ميتسوبيشي لانسر" في الأسواق المصرية
العرب اليوم - سعر ومواصفات "ميتسوبيشي لانسر" في الأسواق المصرية

GMT 10:30 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بريطانيا تحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وتستبدلها بـ"الكهربائية"
العرب اليوم - بريطانيا تحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وتستبدلها بـ"الكهربائية"

GMT 12:13 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

هوندا تُزيح الستار عن الجيل الجديد من سيارات "سيفيك ٢٠٢٢"
العرب اليوم - هوندا تُزيح الستار عن الجيل الجديد من سيارات "سيفيك ٢٠٢٢"

GMT 02:30 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

"جزيرة السينية" محمية طبيعية خلابة وآثار نادرة في أم القيوين
العرب اليوم - "جزيرة السينية" محمية طبيعية خلابة وآثار نادرة في أم القيوين

GMT 18:27 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

طائرات "بوينغ 737 ماكس" تستعد للتحليق من جديد بعد تحديثات البرامج والأنظمة والتدريب
العرب اليوم - طائرات "بوينغ 737 ماكس" تستعد للتحليق من جديد بعد تحديثات البرامج والأنظمة والتدريب

GMT 05:31 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تعاون بين "لكزس" و"فيسبوك" لتحديد سيارة الأحلام
العرب اليوم - تعاون بين "لكزس" و"فيسبوك" لتحديد سيارة الأحلام

GMT 05:39 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تعاون بين "لكزس" الإمارات و"فيسبوك" لتحديد مواصفات سيارة الأحلام
العرب اليوم - تعاون بين "لكزس" الإمارات و"فيسبوك" لتحديد مواصفات سيارة الأحلام

GMT 08:36 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

هوندا تكشف عن تصميم Civic الجديدة كليا
العرب اليوم - هوندا تكشف عن تصميم Civic الجديدة كليا

GMT 15:23 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Google Pixel 6
العرب اليوم - تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Google Pixel 6

GMT 19:26 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز طرق تنظيف جلد السيارة بطريقة صحيحة تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز طرق تنظيف جلد السيارة بطريقة صحيحة تعرّف عليها

GMT 20:34 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

مسبار أمريكي يحدد سببا لاختفاء الماء من المريخ
العرب اليوم - مسبار أمريكي يحدد سببا لاختفاء الماء من المريخ

GMT 11:23 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

"جيب" تتجه نحو تطوير محركات "رانجلر" لتحصل على مميزات مبهرة
العرب اليوم - "جيب" تتجه نحو تطوير محركات "رانجلر" لتحصل على مميزات مبهرة

GMT 00:28 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

ابتكار إسرائيلي يمكنه اختراق الرأس لإيصال الصوت مباشرة
العرب اليوم - ابتكار إسرائيلي يمكنه اختراق الرأس لإيصال الصوت مباشرة

GMT 15:10 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

ساعة «آبل» الذكية الجديدة... مزايا صحية إضافية
العرب اليوم - ساعة «آبل» الذكية الجديدة... مزايا صحية إضافية

GMT 15:02 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

سامسونج تكشف عن معالجها الجديد ضمن هواتف Galaxy S21
العرب اليوم - سامسونج تكشف عن معالجها الجديد ضمن هواتف Galaxy S21

GMT 06:10 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

إمارة رأس الخيمة وجهة سياحية رائدة للسنة الثانية على التوالي
العرب اليوم - إمارة رأس الخيمة وجهة سياحية رائدة للسنة الثانية على التوالي

GMT 05:14 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أقوى 10 سيارات بمحركات معدلة من بورش
العرب اليوم - تعرّف على أقوى 10 سيارات بمحركات معدلة من بورش

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 11:09 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

سباق مثير بين سيارات "بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"جاكوار"
العرب اليوم - سباق مثير بين سيارات "بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"جاكوار"

GMT 18:45 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

جنرال موتورز أخيرا تعلن عن سيارة Hummer هامر الجديدة كليا
العرب اليوم - جنرال موتورز أخيرا تعلن عن سيارة Hummer هامر الجديدة كليا

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 08:13 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أسعار ومواصفات أرخص سيارة "بي إم دبليو" موديل 2021 في مصر
العرب اليوم - أسعار ومواصفات أرخص سيارة "بي إم دبليو" موديل 2021 في مصر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab