إصابات كورونا حول العالم تقترب من 9ر26 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 9ر26 مليون صباح اليوم الأح وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة " جونز هوبكنز " الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 26 مليونا و882 ألف كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 18 مليونا، فيما اقترب عدد الوفيات من 880 ألف وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين.