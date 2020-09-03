الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شركات في الإمارات

ضمن الحملة ضد إيران.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 14 شخصية وكيانا بينها 3 في الإمارات فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، في إطار "حملة الضغوط القصوى" على إيران، عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا بينها 3 متمركزة في الإمارات.