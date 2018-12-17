أدانت السعودية تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بوقف المساعدات الأمريكية للرياض في حرب اليمن، وآخر يحمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووصفت الخارجية السعودية القرار بأنه "تدخل في شؤونها" مبني على "مزاعم غير صحيحة".

ويعد قرار مجلس الشيوخ رمزيا، ومن المستبعد أن يتحول إلى قانون، ولكنه يحمل رسالة غضب من أعضاء المجلس إلى الرئيس، دونالد ترامب، بخصوص سياساته تجاه السعودية.

ما الذي قالته السعودية؟

جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "السعودية تندد بموقف مجلس الشيوخ الأمريكي".

وقالت أن هذه الموقف بني على مزاعم غير صحيحة، وأكدت رفضها لأي تدخل في شؤونها.

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ولم يصدر أي رد من الولايات المتحدة على البيان.

ماذا عن قرارات مجلس الشيوخ؟

هذه أول مرة يوافق فيها مجلس الشيوخ أو مجلس النواب على قرار بسحب قوات أمريكية من نزاع عسكري.

دعم بعض الجمهوريين القرار تحديا للرئيس دونالد ترامب.

يدعو القرار غير الملزم الرئيس إلى سحب جميع القوات الأمريكية المشاركة في حرب اليمن باستثناء القوات التي تهاجم المتشددين الإسلاميين.

صدق مجلس الشيوخ بعدها على قرار يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، داعيا السعودية إلى محاسبة الضالعين في القتل.

أوقفت الولايات المتحدة الشهر الماضي عمليات تزويد الطائرات السعودية المقاتلة في اليمن بالوقود. وإذا تحول القرار إلى قانون فإنه سيمنع القوات الأمريكية من استئناف تزويد الطائرات السعودية.

هل يمكن أن يتحول القرار إلى قانون؟

تعهد الرئيس ترامب برفض هذا القرار، كما أنه من المستبعد أن يحصل على موافقة مجلس النواب.

ولكن عضو مجلس الشيوخ الحر، بيرني ساندرز، الذي دعم القرار، فيرى أن التحاق الأعضاء الديمقراطيين الجدد بمجلس النواب سيوفر إمكانية التصديق على القرار.

وحجة إدارة ترامب أن وقف المساعدات الأمريكية سيضعف التحالف بقيادة السعودية أمام الحوثيين المدعومين من إيران.

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