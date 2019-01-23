القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك
آخر تحديث GMT08:55:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك

العرب اليوم -

العرب اليوم - القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك

المشتبه بهم
القاهرة - العرب اليوم

اعتقلت السلطات الأمريكية أربعة أمريكيين (ثلاثة رجال ومراهق) بتهمة التآمر على تنفيذ هجوم بالقنابل والأسلحة ضد تجمع للمسلمين في ولاية نيويورك.

ووجهت السلطات للمشتبه بهم تهمة حيازة قنابل محلية الصنع وأسلحة نارية، والتخطيط لمهاجمة مؤسسة إسلامبيرغ ، التي أسسها رجل دين باكستاني في الثمانينيات في بلدة هانكوك بمقاطعة ديلاوير.

وتم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعد تلقي معلومات من طالب بالمدرسة.

وأصبح مجتمع إسلامبيرغ هدفا لمن يتبنون نظرية المؤامرة في الولايات المتحدة، لأنهم يعتبرون هذا التجمع "معسكرا لتدريب الإرهابيين".

ومن المقرر أن يمثل ثلاثة بالغين من المتهمين أمام المحكمة، يوم الأربعاء، وهم أندرو كريسيل، 18 عاما، وفينسنت فيتروميل، 19 عاما، وبريان كولانيري، 20 عاما.

وجميعهم يواجهون اتهامات جنائية بحيازة أسلحة والتآمر. وبينهم أيضا فتى مراهق، 16 عاما.

وقالت الشرطة إن ثلاثة منهم على الأقل كانوا معا في جماعة الكشافة.

ويقول المحققون إن المجموعة التي تتخذ من مدينة غريس، في شمال غربي الولاية مقرا لها، صنعت على الأقل ثلاث عبوات ناسفة باستخدام شريط لاصق وأوعية كبيرة وأسطوانات تحتوي على مسامير ومقذوفات أخرى.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على هذه العبوات في منزل مراهق عمره 16 عاما. كما تم العثور على 23 قطعة سلاح في مواقع مختلفة.

وقال باتريك فيلان، رئيس شرطة مدينة غريس، إن التحقيق بدأ على إثر معلومات جاءت من طالب سمع تعليقات عن المخطط من طالب آخر، 16 عاما، في المدرسة يوم الجمعة.

ويقع هذاالتجمع الإسلامي غربي جبال كاتسكل، بالقرب من مدينة بنغامتون.

واستقرت مجموعة من الأمريكيين الأفارقة بصورة أساسية في هذه المنطقة هربا من الجريمة والازدحام في مدينة نيويورك.

ويصف السكان المحليون المجتمع بأنه سلمي وودود، لكن وسائل الإعلام اليمينية المتشددة التي تروج لنظرية المؤامرة مثل "إنفوورز" تزعم أنها معسكر تدريب للمتشددين الإسلاميين، وهي اتهامات لا أساس لها.

وقضت السلطات عام 2017 بسجن روبرت دوغارت، من تينيسي، بتهمة التآمر لإحراق مسجد المجتمع قبل عامين.

وفي عام 2015، هدد رجل من أريزونا يدعى جون ريتشيمر، هذا المجتمع الإسلامي بمواجهة مسلحة

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك



أخبار ذات صلة

GMT 08:06 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على اقتراحات لانهاء الإغلاق الحكومي
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على اقتراحات لانهاء الإغلاق الحكومي

GMT 07:57 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

تجمع سوداني يدعو إلى احتجاجات جديدة في جميع أنحاء البلاد غدا الخميس
العرب اليوم - تجمع سوداني يدعو إلى احتجاجات جديدة في جميع أنحاء البلاد غدا الخميس

GMT 06:41 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

البيت الأبيض ينفي رفض عرض صينيّ لعقد مُحادثات تجارية
العرب اليوم - البيت الأبيض ينفي رفض عرض صينيّ لعقد مُحادثات تجارية

GMT 05:41 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

محكمة استئناف سودانية تبرّئ طالبا سودانيا محكوما بالاعدام في قضية قتل شرطي
العرب اليوم - محكمة استئناف سودانية تبرّئ طالبا سودانيا محكوما بالاعدام في قضية قتل شرطي

GMT 00:38 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

استقالة أكبر دبلوماسي أميركي للشؤون الأوروبية
العرب اليوم - استقالة أكبر دبلوماسي أميركي للشؤون الأوروبية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك القبض على 4 أمريكيين للتآمر على شن هجوم ضد المسلمين في نيويورك



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بلوزة باللون الكريمي وتنورة مخملية أنيقة

إطلالة رائعة للملكة ليتيزيا في حفل الاستقبال الدبلوماسي

مدريد ـ لينا العاصي

تشتهر الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا ، البالغة من العمر 46 عامًا ، بإطلالتها المميزة ، إذ وصلت إلى حفل استقبال السلك الدبلوماسي الثلاثاء في إطلالة رائعة ،ووصلت الملكة الأنيقة إلى غرفة ثرون لاستقبال الضيوف المميزين. و انضمت الملكة إلى زوجها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا البالغ 50 عامًا في الحدث السنوي في القصر الملكي ، وارتدت الملكة  بلوزة باللون الكريمي برقبة عالية وتنورة رائعة. واحتوت التنورة المخملية ذات اللون العنابي ، على أزرار من الجانب مع فتحة ملتفة طولية، مما سمح للملكة بالمشي والحركة بحرية ،وارتدت مع التنورة زوجًا من الأحذية المخملية العالية , والتي جاءت مطابقة للون التنورة . وصففت الملكة شعرها في كعكة أنيقة، و أضافت زوجًا من الأقراط المرصعة بالماس إلى إطلالتها مع أحمر شفاة بلون التوت الأحمر وظل جفون عنابي. والتقت الملكة ليتيزيا وزوجها الملك فيليب في…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:19 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

فيكتوريا بيكهام تستعرض جسدها الممشوق في ملابس رياضية
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تستعرض جسدها الممشوق في ملابس رياضية

GMT 05:05 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

فنادق شاطئية يمكنك الاستمتاع لها في دبي
العرب اليوم - فنادق شاطئية يمكنك الاستمتاع لها في دبي

GMT 02:18 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط
العرب اليوم - عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط

GMT 05:40 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

بوتين يريد التوصل الى معاهدة سلام مع اليابان
العرب اليوم - بوتين يريد التوصل الى معاهدة سلام مع اليابان

GMT 02:37 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

خطأ لمذيع مصري على الهواء يتسبب في ردود فعل غاضبة
العرب اليوم - خطأ لمذيع مصري على الهواء يتسبب في ردود فعل غاضبة

GMT 03:17 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها
العرب اليوم - أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها

GMT 03:22 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا
العرب اليوم - صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا

GMT 10:32 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

جولة مُميّزة وساحرة داخل أحد المنازل المُلهمة في الصين
العرب اليوم - جولة مُميّزة وساحرة داخل أحد المنازل المُلهمة في الصين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:58 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له معه مع منى فاروق
العرب اليوم - محمد رمضان ينشر صورة جديدة له معه مع منى فاروق

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 10:04 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

تحكيم الديربي السعودي
العرب اليوم - تحكيم الديربي السعودي

GMT 00:17 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 80.20 دولار للبرميل
العرب اليوم - سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 80.20 دولار للبرميل

GMT 14:18 2014 الإثنين ,24 آذار/ مارس

عشر فوائد للعيش في منزل صغير الاستمتاع بحياة مريحة ودافئة
العرب اليوم - عشر فوائد للعيش في منزل صغير الاستمتاع بحياة مريحة ودافئة

GMT 21:00 2018 الأربعاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

إصدار جديد للروائية أحلام مستغانمي في "الشارقة الدولي للكتاب"
العرب اليوم - إصدار جديد للروائية أحلام مستغانمي في "الشارقة الدولي للكتاب"

GMT 22:19 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" في صلاح الدين
العرب اليوم - مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" في صلاح الدين

GMT 21:21 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من تسمم مياه الشرب في مدينة السليمانية
العرب اليوم - تحذيرات من تسمم مياه الشرب في مدينة السليمانية

GMT 20:15 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

فيصل بن خالد بن سلطان ينوه بتنظيم مركز الإنجاز
العرب اليوم - فيصل بن خالد بن سلطان ينوه بتنظيم مركز الإنجاز

GMT 12:59 2015 الإثنين ,03 آب / أغسطس

الإمارات تؤكد عدم صحة المعلومات عن دواء "جانوفيا" لعلاج السكري
العرب اليوم - الإمارات تؤكد عدم صحة المعلومات عن دواء "جانوفيا" لعلاج السكري

GMT 15:33 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس

كشف لغز انتحار حاج عراقي داخل الحرم المكي
العرب اليوم - كشف لغز انتحار حاج عراقي داخل الحرم المكي

GMT 01:11 2015 الإثنين ,02 آذار/ مارس

ميشيل رودريغيز تعتذر عن تصريحاتها بشأن الأقليات
العرب اليوم - ميشيل رودريغيز تعتذر عن تصريحاتها بشأن الأقليات

GMT 22:09 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

روسيا تحدد الخطوات اللازمة لإعادة أطفالها من سورية والعراق
العرب اليوم - روسيا تحدد الخطوات اللازمة لإعادة أطفالها من سورية والعراق

GMT 07:18 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

تعرّف على مميزات سيارة "ام جي ZS" الرياضية الجديدة
العرب اليوم - تعرّف على مميزات سيارة "ام جي ZS" الرياضية الجديدة

GMT 06:13 2014 السبت ,14 حزيران / يونيو

مشروع علمي للكشف عن معجزات نبي الله موسى في سيناء
العرب اليوم - مشروع علمي للكشف عن معجزات نبي الله موسى في سيناء

GMT 01:54 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

"الزواج المدني" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء سورية
العرب اليوم - "الزواج المدني" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء سورية

GMT 01:51 2015 الأحد ,02 آب / أغسطس

جدل واسع حول طول تنانير الطالبات في المدارس البريطانية
العرب اليوم - جدل واسع حول طول تنانير الطالبات في المدارس البريطانية

GMT 19:09 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ثابتة رغم تراجع الدولار في السوق الموازي
العرب اليوم - أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ثابتة رغم تراجع الدولار في السوق الموازي
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab