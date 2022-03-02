اندلاع حادث حريق داخل بناية قيد الانشاء وسط العاصمة بغداد

2,193 مشاهدة أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حادث حريق داخل بناية قيد الانشاء ضمن شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل بناية قيد الانشاء بشارع السفارة الفرنسية ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد". وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث لاخماد الحريق".