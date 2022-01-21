17 قتيلاً و 59 جريحاً بانفجار في غرب غانا

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون فى انفجار دمر جزءا من بلدة فى غرب غانا، بعد اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات بدراجة نارية ، وفقا لما ذكرته الحكومة وقال وزير الإعلام، كوجو أوبونج نكروما، في بيان صدر الليلة الماضية: "لسوء الحظ تأكدت وفاة 17 شخصا وتم إنقاذ 59 مصابا".