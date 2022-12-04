إطلاق 5 صواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة والطيران الحربي الإسرائيلي يقصف القطاع

أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر الأحد، عدة صواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن المقاومة أطلقت صاروخين صوب موقع صوفا العسكري قبل قليل في إطار التصدي للعدوان وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن 5 صواريخ أطلقت من غزة، 2 منها اجتازت السياج وسقطت في منطقة مفتوحة بمجلس أشكول الإقليمي ودوّت صفارات الإنذار، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.