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تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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العرب اليوم - تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

فيروس كورونا
سيول - العرب اليوم

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية تفشيه إلى 11 ألفا و 190 شخصا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 17 حالة لانتقال العدوى محليا، فيما لم تبلغ البلاد عن أي حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس لتبقى حصيلة الوفيات عند 266 حالة.

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تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



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